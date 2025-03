Grêmio tem dois desfalques e três dúvidas para o primeiro Gre-Nal da final do Gauchão

Monsalve apresentou dores na perna direita e será reavaliado. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O rescaldo da classificação do Grêmio às finais do Gauchão, depois de passar pelo Juventude nos pênaltis, apresenta dois desfalques e três mistérios para o primeiro Gre-Nal da decisão.

O técnico Gustavo Quinteros, que cumprirá suspensão, começa a definir a escalação a partir de segunda-feira (3). Cinco novidades são projetadas em relação ao último clássico.

As duas baixas garantidas no Tricolor são de zagueiros. Jemerson, expulso no Alfredo Jaconi, e Ely, com lesão muscular na coxa esquerda, estão fora. Desta forma, a zaga deve ser composta por Gustavo Martins e Wagner Leonardo.

Também estão no departamento médico Kannemann e Mayk. Os defensores, que estão fora há mais tempo, ainda não possuem condições de jogo.

Dúvida do meio para frente

As três dúvidas estão no setor ofensivo. Amuzu, com um desconforto causado por uma pancada nas costas, será reavaliado. A tendência é que o belga fique à disposição.

Já Aravena se recupera de lesão na coxa direita. O chileno perdeu os confrontos de semifinais diante do Juventude. A comissão técnica verificará as condições para eventual retorno.

Há preocupação com Monsalve. O colombiano relatou dores na perna direita na serra gaúcha, ligando o sinal de alerta no clube.

A partir da tarde desta segunda, no CT Luiz Carvalho, as condições físicas serão avaliadas. São cinco atividades previstas até o primeiro confronto, que ocorre sábado (8), na Arena.

Gustavo Quinteros e os auxiliares de comissão técnica podem promover as estreias em clássicos de Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Cristian Olivera e Amuzu.

O quarteto não esteve à disposição no encontro das equipes, no empate em 1 a 1, na Arena, em 8 de fevereiro. Cuéllar, que entrou no segundo tempo, também deve ser outra novidade.