Os jogadores que os colunistas gremistas sugerem como presentes de Natal para o Grêmio

Alex Telles foi um dos nomes pedidos como presente de Natal. Lucas Figueiredo / CBF,Divulgação

Na época do Natal, que coincide com o período em que os clubes saem às compras, os torcedores imaginam quais contratações seriam bons presentes para os seus times. Pensando nisso, os colunistas do Grêmio de Zero Hora sugerem quais atletas gostariam que o Papai Noel (vestido de azul) trouxe para o Tricolor.

César Cidade Dias e Queki indicam, cada um, três nomes para chegarem na próxima janela de transferências.

Os dois gremistas concordam que o time precisa de três reforços para os mesmos setores — zaga, lateral-esquerda e meio de campo.

— Gostaria do Sosa, volante do Racing-ARG, para jogar ao lado do Villasanti. Acho que também podemos trazer o Wendell, lateral-esquerdo do Porto-POR, e um velho conhecido do Grêmio. Por fim, o zagueiro Luiz Felipe, de 27 anos — explicou o colunista identificado.

Queki pediu três nomes de três clubes com alto poder de investimento no Brasil: Palmeiras, Botafogo e Flamengo.

— Papai Noel, eu preciso de três presentes. Alex Telles foi campeão da Libertadores, mas tem uma história aqui, né? O Gerson no meio de campo seria sensacional também. Precisamos de um volante. E o Gustavo Gomez. Para a gente não cometer o erro que a cometeu nesse ano, contratar um zagueiro no início da temporada — completou.