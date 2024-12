Inter sonda situação de atacante que jogou a Libertadores pelo Fluminense

Titular no início do ano sob o comando de Fernando Diniz, o jovem chegou a ser improvisado na lateral direita. No total, disputou 29 jogos (sendo 21 como titular), marcando dois gols — ambos na Libertadores, contra Alianza Lima e Colo-Colo. Entretanto, perdeu espaço a partir da chegada do técnico Mano Menezes, o que motivou o clube carioca a não exercer a opção de compra fixada em mais de R$ 50 milhões.