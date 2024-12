Tão criticados por Lula, rentistas são estimulados pelo cenário criado por governo federal

O presidente Lula tem criticado a preocupação do mercado com os gastos públicos.

Embora os critique fortemente, o governo Lula está criando um cenário para lá de favorável aos que chama de rentistas, que também eram fustigados no governo Bolsonaro. A referência é a pessoas que vivem dos rendimentos das suas aplicações financeiras, especialmente em investimentos de renda fixa. E o que está acontecendo agora? Os títulos públicos estão pagando rentabilidades recordes, com risco tão baixo quanto a poupança. Tem prefixado pagando mais de 15% ao ano e pós-fixado com retorno de inflação mais quase 8% ao ano.