Casares e Oscar se reuniram e selaram acordo nesta semana. @juliocasares_sp e oscar_emboaba / Instagram / Divulgação

Oscar é o novo reforço do São Paulo para 2025. O meia de 33 anos foi anunciado pelo presidente do clube, Julio Casares, através de uma publicação no Instagram.

"Trabalhando para estarmos juntos e em sintonia também em 2025! #SuperReforço", escreveu na postagem em conjunto com o jogador.

Na imagem, os dois estão vestidos com a mesma roupa, por mera coincidência, segundo o mandatário. Ele brincou com a situação:

"Foto do encontro com o craque Oscar nesta semana... Qualquer semelhança é mera coincidência? Sem combinar, já estávamos uniformizados".

Na sequência, o perfil do clube paulista postou um vídeo confirmando a chegada de Oscar no Morumbi.

Oscar foi revelado pelo São Paulo e fez sua estreia no time profissional em 2008. Em 2010, ele foi negociado com o Inter, onde ficou até 2012. Na sequência ele foi vendido ao Chelsea, que por sua vez o negociou com o Shanghai, da China, em 2017.

Ao encerrar seu contrato no futebol chinês, o meia foi especulado em vários clubes brasileiros, inclusive o Inter. Entretanto, o alto salário pedido por Oscar fez a diretoria colorada entender que a negociação era inviável.