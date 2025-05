Brasileira é encontrada morta em apartamento no Japão

Uma brasileira de 30 anos foi encontrada morta no Japão nesta semana, na cidade de Narita. Amanda Borges da Silva, 30 anos, era natural de Caldazinha, em Goiás. A causa da morte ainda não foi informada, mas a polícia japonesa prendeu neste sábado (3) um homem suspeito de ter relação com o caso, conforme informações do portal Uol.

De acordo com a imprensa japonesa, a jovem foi encontrada sem vida dentro de um apartamento. Segundo a polícia local, atearam fogo no apartamento da brasileira após o crime. Segundo as autoridades locais, ela pode ter morrido por asfixia devido à inalação da fumaça.

O principal suspeito é um homem do Sri Lanka, Abailiya Patavadighe Pathum Udayanga, que mora no apartamento onde Amanda foi encontrada. Pertences dela, como bolsas e o celular, foram roubados. A polícia investiga se ela foi dopada e se houve abuso sexual.

Udayanga prestou depoimento e admitiu não ter apagado o incêndio. O suspeito afirmou à emissora NHK que ficou "em choque" e não conseguiu apagar o fogo. A data da morte da jovem também não foi confirmada pelas autoridades.

O Itamaraty informou que o Consulado-Geral o Brasil em Tóquio está ciente do caso. Segundo a nota divulgada pelo ministério, o governo brasileiro está em contato com a família de Amanda e com as autoridades japonesas. O governo de Goiás afirmou que também está em contato com a família dela para fornecer auxílio funerário.

Quem era Amanda

De acordo com postagens e comentários de amigos nas redes sociais, Amanda era fã de Fórmula 1. A jovem postou fotos do GP do Japão, realizado no dia 6 de abril. Nas redes sociais, ela compartilhou diversas publicações sobre as corridas e viagens.