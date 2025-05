Roger projeta duelo decisivo do Inter na Colômbia e pede confiança da torcida: "Vamos fazer bonito"

Roger falou após o Inter ser superado pelo Corinthians por 4 a 2. MARCO GALVÃO / /FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Depois da derrota para o Corinthians em São Paulo, no sábado (3), o Inter já volta suas atenções para um compromisso crucial na Libertadores.

Na próxima semana, o Colorado viajará até a Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional, na quinta-feira (8), em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos.

O duelo será de sobrevivência para a equipe colombiana, mas também de importância às pretensões coloradas na competição.

Ciente da relevância do confronto, o técnico Roger Machado projetou o duelo e buscou transmitir confiança à torcida, que demonstra preocupação após os resultados recentes.

— Será um jogo fora, importante e decisivo. É uma sequência muito dura de partidas fora de casa. A partir de agora vamos avaliar o adversário e o contexto do jogo. É um time que a gente já conhece do jogo do Beira-Rio — analisou Roger Machado, referindo-se à vitória do Inter por 3 a 0 em Porto Alegre, no primeiro turno da competição.

O técnico reconheceu o momento vivido pela torcida colorada diante dos resultados adversos no Brasileirão. Entretanto, fez um apelo à confiança dos colorados no trabalho da comissão técnica e no potencial do elenco

— Quando os resultados não acontecem, o torcedor vai ficar sempre preocupado. O que eu poderia dizer para o torcedor é que tenha confiança nesse grupo de jogadores, no trabalho, que vamos fazer bonito — destacou.

Além do jogo na Colômbia, o Inter enfrentará fora de casa o Botafogo, pela Brasileirão, e o Nacional, pela Libertadores.

