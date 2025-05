Grêmio x Santos: o clássico do desespero

Não é gratuito o fato de serem vizinhos no fundo da tabela. Assisti nesse feriado do Dia do Trabalho ao empate do Santos com o CRB, na Vila. Incrível como seus problemas são iguais aos do Grêmio. A linha defensiva é falha, o zagueiro pelo lado direito vacila, o meio-campo tem movimentos atrasados e concede espaços, e o ataque sofre com as dificuldades de criação.