Quando o ex vira carrasco: os números de Yuri Alberto contra o Inter

Yuri Alberto fez 85 jogos pelo Inter MARCELLO ZAMBRANA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Yuri Alberto foi uma das imagens daquele possível tetracampeonato brasileiro do Inter. A arrancada sensacional do Inter rumo ao título de 2020 teve a marca dos gols marcados pelo atacante. Só que isto não aconteceu, e sua história foi terminando até ser vendido no início de 2022.

Contra o Inter, Yuri Alberto parece ter criado um gosto mais aguçado por marcar gols. Desde que foi contratado pelo Corinthians em 2023, ele já balançou as redes coloradas seis vezes. Nesse sábado (3), aplicou inclusive um hat-trick contra seu ex-clube na vitória corintiana por 4 a 2, em São Paulo.

Vale lembrar que Yuri Alberto foi a venda mais cara da história do Inter. O atacante foi vendido ao Zenit, da Rússia, no início de 2022 por 25 milhões de euros (R$ 150 milhões à época). Deixou o clube com 31 gols em 85 jogos. Não conquistou títulos.