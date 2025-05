Grêmio x Santos: tudo sobre o jogo da sétima rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Grêmio e Santos se enfrentam neste domingo (4), às 16h, pela sétima rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de derrota na Copa do Brasil para o CSA. No Brasileiro, na última rodada, empatou com o Vitória, fora de casa, em 1 a 1. Já o time paulista foi derrotado pelo Bragantino pelo torneio de pontos corridos.

Escalações para Grêmio x Santos

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Jemerson (Wagner Leonardo), Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti, Cristaldo, Cristian Olivera e Edenilson; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

Santos: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser, Gabriel Veron, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Cléber Xavier

Arbitragem para Grêmio x Santos

Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (trio carioca). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Onde assistir a Grêmio x Santos

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Grêmio x Santos

Grêmio

O Tricolor não sabe o que é vencer há seis jogos e busca recuperação no Brasileirão. A equipe de Mano Menezes é 18ª e encontra-se no Z-4 da competição de pontos corridos.

No meio da semana, perdeu, de virada, para o CSA pela Copa do Brasil. Em Maceió, poupou alguns titulares que podem retornar à equipe na Arena, casos de Villasanti e Cristaldo.

Santos

Na última semana, o time santista anunciou Cléber Xavier como novo treinador da equipe. O ex-auxiliar de Tite comandou o time contra o CRB na Copa do Brasil.

Com pouco tempo de treinamento, Cléber deve manter a equipe que vinha atuando com César Sampaio, interino do Peixe.

Ingressos para Grêmio x Santos

