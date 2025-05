Grêmio aposta na dupla Kike Olivera e Braithwaite contra momento ruim da temporada

Braithwaite e Cristian Oliveira são esperança de bom rendimento neste domingo contra o Santos. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Quase 12 mil quilômetros separam Montevidéu, no Uruguai, e Esbjerg, na Dinamarca. Mas pelos gramados do Brasil e da América do Sul, essa conexão tem se mostrado afiada no comando do ataque do Grêmio.

Cristian Olivera e Braithwaite, mesmo na fase ruim do time, seguem em alta com o torcedor. E dão esperança de que serão parte da solução para o momento difícil na temporada.

Comprado junto ao Los Angeles FC em fevereiro, Cristian Olivera começou sua passagem pelo Grêmio mostrando bom futebol. Marcou em sua estreia, no empate em 1 a 1 com o São Raimundo-RR, e no seu segundo jogo. A vitória por 2 a 1 sobre o Juventude. Mas quando o time coletivamente caiu de rendimento, o uruguaio também foi puxado pelo momento negativo.

Depois da instabilidade, que teve uma pequena lesão muscular e a ida ao Uruguai para defender a Celeste nas Eliminatórias, Kike voltou a ser importante no mês de abril. Nos seis jogos do mês passado, marcou dois gols e duas assistências. Só que seu bom rendimento vai muito além das estatísticas. É ele a principal válvula de escape do setor ofensivo.

— Cristian Olivera é bom jogador. É um atacante de beirada, agudo, velocista e com boa técnica. O problema é o conjunto ainda não estar funcionando. Prejudica demais a ele. Atacantes do estilo dele precisam ser auxiliados, ter os lançamentos para fazer a jogada. O meio-campo precisa funcionar para o atacante de beirada rápido também funcionar. Ele precisa ser municiado. E o Grêmio abastece ele pouco por esse momento ruim. É muito bom jogador — comentou Luis Mário, atacante campeão da Copa do Brasil de 2001 pelo Grêmio.

Ao responder sobre o que enxerga como necessidade de melhora para o Grêmio, Mano explicou que a situação atual do time acaba sobrecarregando ao atacante.

— Joga pelos dois lados. Se sente melhor pela direita, pela capacidade de buscar a profundidade. Na esquerda, busca trazer a bola para dentro. O mais importante é a equipe ter um jogo de construção mais qualificado. Ou se arrebenta um jogador como o Kike, que precisa fazer tiros sucessivos de 30 ou 40 metros — disse.

Centroavante e líder

Além do bom rendimento em campo, Braithwaite também se destaca em 2025 pelo papel de liderança que assumiu. O centroavante é um dos jogadores que costumam dar entrevistas após as partidas, com vitórias ou derrotas, e sem esconder os problemas que vê em campo.

Foi o que aconteceu após o empate em 2 a 2 contra o Godoy Cruz, na estreia de Mano. O centroavante reconheceu que o time apresentou problemas, mas projetou evolução com o trabalho da nova comissão técnica.

— Temos que trabalhar, não temos muito tempo, mas vamos melhorar muitas coisas ofensivas e defensivas com novas ideias — disse.

Em Porto Alegre desde julho do ano passado, Braithwaite deixou boa impressão pelo rendimento em 2024.

Algo reforçado pelo desempenho em 2025. São 18 jogos, com 10 gols e duas assistências do centroavante.