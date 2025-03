Torcida do Grêmio terá 6,7 mil lugares em jogo contra o Sportivo Luqueño, no Paraguai; veja como adquirir ingressos

Confronto será no Estádio Defensores del Chaco. Leonardo Oliveira / Agência RBS

O Grêmio divulgou nesta sexta-feira (28) o serviço de venda de ingressos para a estreia na Copa Sul-Americana, na quarta (2), contra o Sportivo Luqueño-PAR, em Assunção.

No total, 6,7 mil ingressos serão disponibilizados aos gremistas no Estádio Defensores del Chaco, por valores que variam entre R$ 22 e R$ 107, no câmbio atual.

Os bilhetes podem ser adquiridos a partir deste sábado (29), através do site www.tuti.com.py. Conforme nota divulgada pelo Grêmio, as entradas serão vendidas apenas na forma digital, nominal e com controle de acesso por meio do documento de identidade.

Dos 6,7 mil ingressos, 5 mil serão na Arquibancada Sul, atrás só gol, por 30 mil guaranis (R$ 22). Haverá também 1,7 mil lugares em um local mais privilegiado, denominado "Preferencia B", ao custo de 150 mil guaranis (R$ 107).

Sportivo Luqueño e Grêmio enfrentam-se na próxima quarta-feira (2), às 21h30min, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Antes, o Tricolor estreia no Brasileirão. O confronto será contra o Atlético-MG, neste sábado (29), às 18h30min, na Arena.