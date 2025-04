Arena e CT do Grêmio contabilizaram estragos mínimos após temporal

O forte temporal que caiu na tarde desta segunda-feira (31), em Porto Alegre, trouxe pequenos estragos para a Arena do Grêmio. Além do gesso de parte do teto da esplanada que desabou (veja vídeo acima), também ocorreram problemas em outras áreas do complexo, mas sem gravidade. No CT Luiz Carvalho os danos foram considerados mínimos.

Funcionamento normal

CT Luiz Carvalho

Os estragos no centro de treinamentos do Grêmio também foram considerados mínimos. Ocorreram problemas em duas salas. Uma delas, inclusive, é utilizada pelos dirigentes do clube. Em uma sala, um vidro acabou estourando com a força do vento. Em outra, parte do gesso do teto acabou desabando. Os reparos já começaram. Os gramados do CT não sofreram danos.