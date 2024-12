Presidente do Colo Colo fala sobre interesse em atacante do Inter

Buscando reforçar o seu elenco para a disputa da Libertadores de 2025, o Colo Colo prometeu investidas fortes na busca por reforços. Nos últimos dias, a imprensa do Chile noticiou um possível interesse do clube na contratação de Enner Valencia.

Porém, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (19), o presidente do Colo Colo rechaçou uma investida no equatoriano.

Enner Valencia tem contrato com o Inter até junho de 2026. O camisa 13 tem um dos maiores salários do atual elenco colorado, mas, apesar da temporada ruim com a camisa colorada, o jogador deve ser mantido no elenco para a próxima temporada.