Horóscopo do dia para Virgem: veja a previsão completa

Nesta quinta-feira (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Virgem: nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro

Fazer o possível em vez de o desejável já será um grande avanço, brindando com segurança e bem-estar. Ainda que a ambição queira tomar as rédeas de sua mente, mantenha ela domesticada, e você no controle de tudo.