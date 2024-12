O ator Ney Latorraca morreu nesta quinta-feira (26) aos 80 anos, segundo o canal GloboNews. O artista estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, desde o dia 20 de dezembro, em razão de um câncer de próstata. Ele morreu em decorrência de uma sepse pulmonar .

O câncer de Latorraca foi diagnosticado em 2019. Na época, ele retirou a próstata. A doença voltou em agosto deste ano, já com metástase. Houve o tratamento inicial, sem sucesso.

O ator deixa o marido, o ator Edi Botelho , com quem era casado havia 30 anos. Os dois começaram um relacionamento discreto em meados de 1995 e decidiram que não teriam filhos.

O velório do ator será realizado nesta sexta-feira (27) no Teatro Municipal do Rio, das 10h30min às 13h30min, aberto ao público. A cremação será reservada aos amigos e à família.