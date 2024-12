Velório de Ney Latorraca será realizado nesta sexta-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Latorraca fez personagens marcantes na televisão, como Vlad, na novela Vamp (1991), e Barbosa, na TV Pirata (1988). WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

O ator Ney Latorraca morreu aos 80 anos na manhã desta quinta-feira (26). Ele estava internado Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, desde o último dia 20 de dezembro. O artista foi diagnosticado com câncer de próstata em 2019. Ele morreu em decorrência de uma sepse pulmonar.

Ney Latorraca deixa o marido, o ator Edi Botelho, com quem era casado há 30 anos.

O velório do ator será realizado nesta sexta-feira (27) no Teatro Municipal do Rio, das 10h30min às 13h30min, aberto ao público. A cremação será reservada aos amigos e família.

Latorraca fez personagens marcantes na televisão, como Vlad, na novela Vamp (1991), e Barbosa, na TV Pirata (1988). Foram 17 novelas, seis minisséries e mais de uma dezena de seriados e especiais, incluindo um musical e um humorístico. Tem ainda em seu currículo 23 longa-metragens e 13 peças.

Homenagens na TV

A TV Globo e os canais Viva e GNT vão prestar homenagens em memória à carreira de Ney Latorraca.

Nesta quinta, a TV Globo exibe o Conversa com Bial realizado em 2021, em comemoração aos 70 anos de vida de Ney Latorraca. No encontro remoto, o ator compartilha momentos marcantes da sua vida, desde a infância e as dificuldades, sobretudo financeiras, enfrentadas pela mãe, até sua paixão por atuar, e o papel da atividade como solução, à princípio, para essas dificuldades.

— Para sobreviver eu preciso representar. Trabalhando é que eu sobrevivo. E tudo com muito humor, com muita graça — diz.

O programa revisita alguns dos principais trabalhos do artista: desde a estreia em novelas com Beto Rockfeller (1968); passando por Escalada (1975), ao grande sucesso em Vamp (1991). Também traz a presença marcante em programas de humor, como TV Pirata, de 1988. No teatro, destaca O mistério de Irma Vap (1986—1997), que ficou 11 anos em cartaz e entrou para o Guiness Book, e Othello (1982). E, no cinema, títulos como O Beijo no Asfalto, de 1980; entre outros.

O episódio celebra a relevância e o legado de Ney Latorraca como um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, e vai ao ar após o Jornal da Globo, e na sexta às 23h30min, no GNT.