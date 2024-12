Ney Latorraca (E) e Edi Botelho apareceram no Instagram do diretor Gerald Thomas.

Essa foi uma das poucas vezes em que o artista se abriu sobre o assunto. Latorraca, durante boa parte do relacionamento com Botelho, mostrou-se avesso a dar detalhes de sua vida privada, apesar de jamais ter escondido a relação . Para o artista, o seu lado particular deveria ficar dentro de casa e o foco de eventuais matérias deveria ser sempre o seu ofício.

A mudança de comportamento se deu nos últimos dois anos, com a estreia da peça autobiográfica Seu Neyla, que teve dramaturgia de Heloisa Périssé e direção de José Possi Neto. Ele também abordou os mais de 50 dias que passou internado, em 2012, em decorrência de uma cirurgia para a retirada de vesícula — algo que se agravou devido a uma inflamação no peritônio.

A dupla chegou a trabalhar junta em algumas peças de teatro , sendo a de maior destaque Entredentes (2014), que marcou os 50 anos de carreira de Latorraca. Na obra, o artista interpretava um judeu sem teto com mediunidade que encontrava um muçulmano no Muro das Lamentações. Os dois personagens se envolviam em um embate sobre questões morais e ideológicas.

— Não me arrependo de não ter tido filhos . Até cogitei em uma época, mas pensei melhor: "Ah, não, vai começar de novo toda essa história de encontrar vaga para criança em pensão..." — brincou, em entrevista concedida a O Globo há dois anos. — Vivo com uma pessoa maravilhosa, um grande companheiro, amigo e bom ator.

Antes de sua relação com Edi, Ney foi casado com a atriz Inês Galvão, entre 1983 e 1987. Eles chegaram a cogitar uma gravidez na época, mas desistiram. E, mesmo depois da separação, mantiveram uma boa relação, com o ator inclusive indo prestigiar a ex-esposa no teatro em 2019.