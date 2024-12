"Passei fome": antes da fama, Ney Latorraca teve infância humilde

Ney Latorraca teve origem humilde, mas conseguiu superar as adversidades e se tornou uma personalidade. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Um grande nome do meio artístico brasileiro, Ney Latorraca foi famoso por décadas — e continuará sendo por outras tantas. Porém, o artista, que faleceu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos, teve uma origem humilde.

Nascido em Santos, no litoral paulista, em 1944, Ney é fruto do relacionamento de Nena e Alfredo Latorraca, que também vinham de uma carreira voltada para as artes. Ambos trabalhavam em um cassino — ele era crooner, um cantor de boate, enquanto ela era corista. E, juntos, enfrentaram diversas dificuldades.

Segundo o ator, ele começou a representar para sobreviver e, quando criança, chegou a apresentar números, seja cantando, sapateando ou dançando, para conseguir "alguma coisa" para levar para os seus pais e, assim, conseguir ter comida em casa.

— Passei fome, mesmo. Para mim, a vida é lucro. Meus pais trabalhavam em um cassino, que fechou, deixando-os desempregados — contou Ney, em entrevista para Zero Hora em 2018. — Essa natureza artística deles e as dificuldades pelas quais passamos me acompanharam a vida inteira. Precisava retribuir, porque eles abriram portas para mim. E consegui. Eles viram meu sucesso antes de morrer.

Ney relatou que, mesmo com as dificuldades que viu os pais artistas passando, optou por ir para o mesmo segmento, ao invés de alguma carreira com mais chances de ser bem-sucedido. Mesmo assim, ele precisou se aventurar em outras profissões antes da fama chegar:

— Comecei trabalhando como atendente da Santa Casa, em Santos, com 14 anos. Fui bancário, depois, vendedor. Cheguei a ser gerente de uma loja de roupas femininas. Mas, paralelamente, já fazia teatro de arena.

Em 1965, Ney Latorraca atuou em Reportagem de um Tempo Mau, montagem de uma peça de Plínio Marcos que, segundo o ator, foi censurada pela ditadura militar. Depois disso, conseguiu se manter de trabalhos na Rádio Tupi, na Rádio Record, fotonovelas e, até mesmo, bailes de debutantes.