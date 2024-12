Ex-BBBs participam das chamadas da nova temporada do reality show: "Nunca reunimos tantos no mesmo lugar"

As chamadas do BBB 25, que começam a ir ao ar nesta quinta-feira (26), na Globo, estão no clima de "bodas de prata" do reality show, que completa 25 anos na emissora. Tadeu Schmidt conduz o filme, enquanto ex-BBBs ilustres também dão o ar da graça. A atração estreia no dia 13 de janeiro.

— Essa ideia das chamadas do BBB 25 foi tão genial! São 25 edições, e o pessoal pensou numa cerimônia de bodas de prata, reuniu aqui tantas figuras queridas, icônicas, campões; gente que marcou a história do programa. Acho que nunca reunimos tantos ex-BBBs no mesmo lugar. E o roteiro é maravilhoso, vocês vão adorar — diz o apresentador em material de divulgação do programa.

Os ex-participantes que estiveram nas gravações e integram as chamadas do programa são Kleber Bambam (BBB 1), Fani Pacheco (BBBs 7 e 13), Rafinha (BBB 8), Anamara (BBBs 10 e 13), Dicesar (BBB 10), Serginho (BBB 10), Daniel Rolim (BBB 11), Ana Paula Renault (BBB 16), Jéssica Mueller (BBB 18), Kaysar Dadour (BBB 18), Gleici Damasceno (BBB 18), Babu Santana (BBB 20), Ivy Moraes (BBB 20), Thelma Assis (BBB 20), Gil do Vigor (BBB 21), Fiuk (BBB 21), Caio Afiune (BBB 21), Juliette (BBB 21), Arthur Aguiar (BBB 22), Fred Nicácio (BBB 23), Davi Brito (BBB 24), Beatriz Reis (BBB 24) e Fernanda Bande (BBB 24).

Choro é livre

E já era esperado que as chamadas gerariam polêmica: nas redes sociais, não faltam ex-BBBs inconformados por não terem sido convidados para a confraternização. Ana Carolina Madeira, que participou do BBB 9, e Michel Nogueira, da 24ª edição, não esconderam a indignação em seus perfis no Instagram.

— Eu fui recordista de paredões por 11 anos... Pela minha história, pela trajetória como uma das mulheres que mais eliminou pessoas dentro do programa, eu merecia o meu lugarzinho lá. Fiquei chateada — falou Ana.

— Será que ter ganhado três provas do anjo consecutivas não é fazer história? — questionou Michel.

“Tchê Liga”

A partir deste sábado, o Tchê Liga no BBB está de volta à programação da RBS TV! No Baita Sábado e nos intervalos comercias, eu te conto tudo sobre o BBB 25. Já adianto que estou na torcida para que um ou mais gaúchos estejam no elenco desta edição histórica do programa.