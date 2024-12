É a primeira edição sem a direção de Boninho, que deixou a Globo em setembro deste ano. TV Globo / Divulgação

Falta apenas um mês para a estreia do Big Brother Brasil 25. A nova edição do reality show, que começa em 13 de janeiro, promete surpreender o público novidades no formato da atração. Serão cem dias de confinamento na casa em edição que celebra os 60 anos da Globo. Este será o primeiro ano sem a direção de Boninho, que deixou a Globo em setembro deste ano.

Entre as novidades do programa para 2025, os participantes entrarão na disputa em duplas com laços já formados, como familiares e amigos. O reality também terá a participação de ex-BBBs na cobertura, como Beatriz Reis e Gil do Vigor.

O que se sabe sobre o BBB 25

Decoração especial

A casa do BBB 25 vai ganhar uma ambientação que homenageia as histórias já contadas e ainda por contar pela Globo. Inspirada na "Fábrica de Sonhos", a decoração celebra os 60 anos da emissora.

Novidades

Além disso, as dinâmicas e a interação com o público serão ampliadas com novas possibilidades no Big Fone, castigo do monstro, poder curinga e perde e ganha.

Outra mudança é a saída de Boninho da direção de gênero da emissora. No lugar dele, Rodrigo Dourado assume o o comando do entretenimento, com a missão de manter o reality no topo. A direção geral do programa, antes de Dourado, fica a cargo de Angélica Campos.

Apresentadores e marcas

Tadeu Schmidt segue como o apresentador principal, enquanto ex-BBBs retornam ao programa em funções diversas. Beatriz Reis é uma das apresentadoras dos flashes da Globo e Giovanna Pitel estará no Mesacast BBB, enquanto Gil do Vigor estará à frente do Bate-Papo BBB.

Nomes como Thiago Oliveira, Ceci Ribeiro, Ed Gama e Vitor diCastro completam o time de apresentadores de atrações relacionadas ao programa. A parceria com anunciantes será ainda mais destacada nesta edição. As marcas poderão personalizar o quarto do líder, além de participar de momentos estratégicos, como a entrada dos participantes na casa.

Quem está cotado para o BBB 25?

Com a estreia se aproximando, os rumores sobre os participantes também começam a ganhar força. Entre as duplas famosas cotadas estão a atriz Priscila Fantin e o marido dela, Bruno Lopes. Também estão entre os nomes MC Loma e a amiga Mariely Santos, a cantora Marina Sena e o namorado Juliano Floss e os irmãos Gabi e Diogo Melim, da banda Melim.

Outras possibilidades apontadas são Flávia Pavanelli e a mãe Luciana, além da dupla de youtubers Edu Camargo e Fih Oliveira, do canal Diva Depressão.