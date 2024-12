Mar limpo, pouco vento e céu azul: dia promete ser de grande movimento na beira da praia de Capão da Canoa

Já nas primeiras horas do dia, pessoas caminhavam na beira e trabalhadores de quiosques já se organizavam para um movimento que promete ser intenso.

Antes das 8h os primeiros banhistas já garantiram seu lugar na disputada faixa de areia do centro de Capão. A família do servidor público Adelmo Weber viajou 562 quilômetros de Santo Ângelo, na Região das Missões, até o Litoral. Com a churrasqueira já montada, ele conta que pretende passar o dia inteiro aproveitando o sol e o mar.