Seis décadas de veraneio: confira em fotos como os gaúchos aproveitavam o verão

Cavalgada do mar, em 1994. José Doval / Agencia RBS

O verão está entre nós ! É a estação das férias, das viagens para o Litoral, dos mergulhos refrescantes no mar e momentos compartilhados entre familiares e amigos. Confira, em fotos, como os gaúchos aproveitavam o verão desde a década de 1960.

Embarque conosco numa jornada nostálgica e relembre os verões de antigamente. As imagens do arquivo de Zero Hora mostram como eram os veraneios gaúchos em décadas passadas.

Confira verões de 1960 a 2010

Nos anos 1960

Nessa época, o litoral gaúcho ainda estava em desenvolvimento e o número de veranistas era cada vez maior. Se ouvia muito Jovem Guarda, Beatles e Elvis Presley. Além de nomes daqui, como Elis Regina e Teixeirinha, por exemplo.

Outro destaque era a explosão dos concursos de beleza, como Rainha do Atlântico Sul , em Cidreira e Miss Cassino, em Rio Grande. Quando falamos de moda, lembramos dos trajes comportados. E o surfe já era uma atração, além de outras atividades que movimentavam os balneários.

Nos anos 1970

​Nesta década, a população passou a contar com a freeway, que facilitou o acesso da região metropolitana de Porto Alegre ao Litoral. E as temporadas de verão na época eram abertas pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).

A moda, ao longo dos anos 1970, era influenciada pelo movimento hippie e também pelas discotecas. Na música brasileira, a MPB e a Tropicália embalavam bailes e festas.

Nos anos 1980

Nesta época, o topless bombava nas praias. No cenário musical, as praias do RS eram dominadas pelo rock gaúcho nos Walkmans à beira-mar.

Em 1984, no município de Torres, a Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT) disponibilizou diversos telefones sem fio, ligados por rádio a uma central instalada em um bar. Eles possibilitavam que veranistas pudessem realizar ligações telefônicas à beira-mar.

Nos anos 1990

Na época, ganhamos uma nova moeda: o Real. O CD tornava-se popular. Celular e internet começavam a ganhar espaço. Nas praias gaúchas, uma novidade no ar: o Planeta Atlântida, que se tornou, desde então, a identidade do verão gaúcho.

No cenário musical, as chamadas "boy bands" como Backstreet Boys, NSYNC e Hanson, dominavam o gosto do público jovem. No RS, Graforréia Xilarmônica, Engenheiros do Havaii e Nenhum de Nós conquistavam o público.

Nos anos 2000

A década foi marcada pelo surgimento das redes sociais. Plataformas como MSN, Orkut, Facebook e Youtube transformaram a forma de como acessamos a internet deste então.

Nos anos 2010

Começamos a assistir filmes e séries também pelos streamings e começamos a acompanhar artistas como Anitta, Gustavo Lima, Luan Santana, Pablo Vittar e Ludmilla. Nas praias, as selfies passaram a marcar presença.

E pra você, qual foi a mais importante lembrança do verão? Conte pra gente.

Fonte: Centro de Documentação e Informação (CDI) Grupo RBS