Prefeitura de Farroupilha realiza mapeamento de carros abandonados em via pública

A prefeitura de Farroupilha , em parceria com a Secretaria de Gestão e Governo e com a de Urbanismo e Meio Ambiente, está realizando um levantamento e mapeamento de veículos que estão estacionados em situação de abandono em ruas e avenidas da cidade , para que os proprietários possam ser notificados e realizarem a retirada dos carros dos locais.

De acordo com o Código de Posturas Municipal, são considerados veículos abandonados todos aqueles que estão em via pública por tempo igual ou superior a 10 dias ; sem placas de identificação ou quando estão com placas de identificação, possuir qualquer das seguintes características ou ocorrências: mau estado de conservação, evidenciando inoperabilidade; sem identificação do número de chassi ou motor; evidentes sinais de oxidação pela exposição prolongada às variações climáticas ; gerando acúmulo de lixo ou mato sob ele ou em seu entorno, dentre outros.

O veículo recolhido ficará à disposição dos proprietários por 60 dias. Para a retirada do veículo do depósito, que poderá ser próprio, terceirizado ou conveniado ao município, os proprietários deverão arcar com os custos do recolhimento e depósito, assim como da multa, aplicada pelo fiscal responsável no momento da notificação.