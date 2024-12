Prefeitura de Farroupilha abre processo seletivo para contratações temporárias de 175 vagas 

As inscrições devem ser feitas pelo site da prefeitura de Farroupilha, com envio de documentos para concorrer à vaga. Os cargos de professor e nutricionista exigem ensino superior. Já as funções de auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de biblioteca e motorista exigem ensino médio completo.

O resultado será divulgado no Diário Oficial do município no dia 15 de janeiro. A convocação dos selecionados será feita por e-mail, telefone, mensagem, WhatsApp ou publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município.