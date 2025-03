Neymar na semifinal: qual horário e onde assistir a Corinthians x Santos pelo Paulistão

Prováveis Escalações para Corinthians x Santos

Onde assistir a Corinthians x Santos

Como chegam

Corinthians

Com apenas uma derrota em 13 jogos, o Timão é a melhor equipe do Paulistão até aqui. Na primeira fase, somou 27 pontos. Já nas quartas o Corinthians eliminou o Mirassol, vencendo por 2 a 0.

Um dos grandes destaques do time de Ramón Diaz é o setor ofensivo. Apesar da artilharia da equipe ser liderada por Tales Magno no torneio, é o trio formado por Garro, Depay e Yuri Alberto que vem encantando a torcida desde o ano passado.

Santos

O Peixe chega entre os quatro primeiros do Paulistão após vencer o Bragantino por 2 a 0, nas quartas, no último domingo (2). Na fase de classificação, o time de Pedro Caixinha terminou em primeiro do Grupo B, com 18 pontos — sendo cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.