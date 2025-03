Mulheres na alta gestão

A presença feminina em cargos de liderança continua sendo um dos grandes desafios do mercado de trabalho. Pesquisas mostram que os homens ainda dominam os cargos de direção e gerência. No Brasil, 38% dos postos de liderança são ocupados por mulheres, mas, quando estratificados cargos de diretoria e c-level (nível de chefia), a proporção cai para 28%. Em nível global, o relatório “Women in the boardroom”, publicado pela Deloitte, revela que as mulheres ocupam 6% dos cargos de CEOs e cerca de 23,3% das cadeiras dos conselhos corporativos e presidem apenas 8,4% destes.