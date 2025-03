Grêmio perde para o Corinthians e está fora da Supercopa Feminina

Corinthians foi superior e levou a melhor na Arena. Will Anacleto / Grêmio/Divulgação

Quis o destino que as Gurias Gremistas estreassem em 2025 diante do Corinthians, que tem dominado o futebol brasileiro nos últimos anos. O objetivo era fazer história e conquistar a primeira vitória sobre o rival paulista. A realidade, no entanto, foi diferente. Com facilidade, as Brabas golearam o Grêmio por 3 a 0 neste domingo (9), e seguem na luta pelo título. Ao Tricolor, resta se preparar para o Brasileirão, com início previsto para 23 de março.

A equipe de Thaissan Passos foi a campo renovada — com seis reforços entre as titulares — com destaque para a meia-campista Daniela Montoya e a atacante Yamila Rodríguez. Nas adversárias, uma formação com a ex-gremista Dayana Rodríguez, Tamires e Andressa Alves no meio-campo.

Expulsão dificultou o jogo

Como esperado, as Brabas tomaram a iniciativa, principalmente com Andressa Alves, maior reforço para a temporada. Aos seis minutos, ela aproveitou cruzamento e cabeceou para fora.

Aos 11, o Tricolor deu a resposta aproveitando erro corintiano. A bola sobrou para Drika, que chutou para fora.

Aos 33 minutos, um lance que dificultou ainda mais a situação do time gaúcho. Raíssa Bahia parou um ataque com falta. Após confusão da arbitragem, levou o segundo cartão amarelo e foi expulsa.

Tão logo ficou em vantagem numérica, Lucas Piccinato fez três mudanças. Aos 42, Thais Ferreira, Duda Sampaio e Vic Albuquerque foram a campo.

Aos 44, a estratégia já mostrou resultado. Após boa trama corintiana, Vic Albuquerque recebeu na área e bateu cruzado, rasteiro, superando Raíssa. O placar estava aberto.

Aos 46, o que era ruim ficou ainda pior. Tamires cruzou para trás. Andressa Alves ajeitou e finalizou de canhota: 2 a 0.

O panorama da etapa final repetiu os minutos anteriores ao intervalo, com total supremacia paulista. Aos 12, Vic Albuquerque recebeu na direita e cruzou. Andressa Alves, melhor jogadora da partida, completou para o gol: 3 a 0.

Aos 19, Gabi Zanotti quase fez o quarto em cobrança de falta. Raíssa se esticou toda, desviou, e a bola ainda tocou na trave. A substituta de Lorena ainda fez outra boa defesa aos 31, em chute de Vic Albuquerque.

Antes, a única chance gremista no tempo normal do segundo tempo. A zagueira Tayla subiu bem após cobrança de falta, mas cabeceou para fora.

O restante do confronto foi de administração. Com o placar construído, o Corinthians preferiu se poupar para a sequência da competição, quando enfrentará o Cruzeiro nas semifinais. No outro duelo antes da decisão, o Flamengo pega o São Paulo.

Supercopa Feminina — Primeira fase — 9/3/2025

Grêmio (0)

Raíssa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raíssa Bahia; Bia Santos (Shashá, INT) e Daniela Montoya (Gisele, 14'/2ºT); Drika (Katielle, 39'/1ºT), Pini (Maria Dias, 14'/2ºT) e Giovaninha; Yamila Rodríguez (Luana Spindler, 14'/2ºT). Técnica: Thaissan Passos.

Corinthians (3)

Lelê; Thais Regina, Leticia Teles (Thais Ferreira, 42'/1ºT) e Marzia; Letícia Santos, Dayana Rodríguez (Duda Sampaio, 42'/1ºT), Gabi Zanotti (Carol Nogueira, 33'/2ºT), Tamires (Letícia Monteiro, 20'/2ºT) e Andressa Alves; Gisela Robledo (Vic Albuquerque, 42'/1ºT) e Ariel Godói. Técnico: Lucas Piccinato.

GOLS: Vic Albuquerque (C), aos 44min do 1º tempo, e Andressa Alves (C), aos 46min do 1º tempo e aos 12min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Raíssa Bahia (G); Leticia Teles (C) e Letícia Santos (C)

CARTÃO VERMELHO: Raíssa Bahia (G)

ARBITRAGEM: Rejane Caetano da Silva, auxiliada por Maíra Mastella Moreira e Estefani Adriati Rosa.

Próximo jogo