"Monte Belo do Sul tem todos os valores que definem o povo gaúcho", diz humorista Paulo Vieira durante gravação na Serra

Paulo participou, com outros visitantes do evento, da pisa de uvas neste domingo (9). Cesar Silvestro / Divulgação

Monte Belo do Sul será protagonista de um dos episódios iniciais da quarta temporada do programa Avisa Lá Que Eu Vou, da TV Globo. Apresentado pelo humorista Paulo Vieira, o artista esteve na cidade neste domingo (9), durante o evento de aniversário de emancipação do município, que contou com o tradicional polentaço, o tombo da polenta gigante de 800kg.

O programa, exibido em rede nacional, escolheu o município de apenas 2,5 mil habitantes para representar a essência da região e, assim, apresentá-la ao restante do país. As gravações se concentraram na primeira quinzena de março e tiveram o ponto alto durante o domingo, com o evento em celebração aos 33 anos de emancipação do município e aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

– É uma cidade linda, acolhedora, de gente incrível, gente trabalhadora. Essa é a nossa primeira vez no Rio Grande do Sul. Escolhemos Monte Belo do Sul porque acreditamos que tem todos os valores que definem o povo gaúcho. Essa ligação com a terra, com o trabalho, com a família, com a fé, a vida em comunidade. E a gente não está se decepcionando. Só alegria, estamos amando e sendo muito bem recebidos por todas as pessoas – contou Paulo Vieira.

O apresentador e equipe – composta por aproximadamente 25 pessoas, vindas da sede da Globo, no Rio de Janeiro – acompanharam o tombo da polenta gigante de 800kg, a pisa coletiva de uvas e o desfile cultural – que contou com diversas culturas representadas, como polonesa, italiana e alemã.

Além desses eventos principais, Vieira conduziu um circuito de entrevistas com os moradores locais, destacando as histórias e contribuições para a comunidade, enriquecendo ainda mais a narrativa do programa.

Para o secretário de Cultura e Turismo do município, Alvaro Manzoni, a gravação será uma experiência inesquecível para a comunidade.

– É uma experiência memorável ver nosso município sendo representado em um programa de abrangência nacional, especialmente destacando nossa essência, autenticidade e hospitalidade, elementos que são a alma de Monte Belo do Sul –destacou Manzoni.

Sobre o programa

O programa Avisa Lá Que Eu Vou, apresentado por Paulo Vieira, estreou a terceira temporada na TV Globo em outubro de 2024. Nesta atração, o humorista viaja pelo interior do Brasil, explorando a diversidade cultural e conhecendo pessoas com histórias surpreendentes.