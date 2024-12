Prefeito eleito de Santa Maria confirma Tânia Moreira na Comunicação e anuncia mais dois secretários

Depois de ter desistido do anúncio do secretariado em bloco único, o prefeito eleito de Santa Maria, Rodrigo Decimo (PSDB), e sua vice, Lúcia Madruga, revelaram nesta quinta-feira (26) o nome de mais três secretários. Como a coluna antecipou, a jornalista Tânia Moreira foi confirmada na Comunicação. Luiz Carlos Teixeira de Oliveira será o secretário da Fazenda e Ewerton Falk o do Turismo.

— Estamos chegando na reta final da oficialização dos secretários e secretárias que ajudarão eu e a professora Lúcia a governar Santa Maria. Como ressaltamos em todos os anúncios, os nomes são técnicos e pensados estrategicamente para colaborar com as pastas e impulsionar a cidade nas respectivas áreas de atuação — destacou o prefeito.

Este foi o quarto lote de anúncios de secretários.

Saiba quem são os já indicados:

Fazenda — Luiz Carlos Teixeira de Oliveira

Contador formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o empresário contábil é vice-presidente de Serviços da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria (Cacism) e diretor regional do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul (Sescon-RS).

Comunicação — Tânia Moreira

Jornalista formada na Universidade Católica de Pelotas, Tânia atuou no Grupo RBS como repórter, apresentadora e coordenadora do Jornal do Almoço. Foi secretária de Comunicação do governo do Estado de 2019 a 2024, secretária de Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre e diretora da TV Assembleia. Desde 1990, coordena campanhas políticas de rádio e TV, sendo a última a de Rodrigo Decimo e Lúcia Madruga.

Turismo — Ewerton Falk

Formado em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Pelotas, com MBA em Gestão Empresarial e mestrado em Políticas Sociais e Direitos Humanos, é economista, ex-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e atuou como secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, secretário de Licenciamento e Desburocratização e, também, como presidente do Instituto de Planejamento (Iplan).

Governança — Carolina Salbego Lisowski

Graduada em Direito e Letras, mestre e doutora pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Professora universitária e coordenadora do curso de Direito na Faculdade Palotina (Fapas). Trabalha com gestão pública desde 2011, e atua na Prefeitura de Santa Maria desde 2013, já tendo sido secretária de Gestão e Administração e Controladora Geral do Município.

Procuradoria Geral do Município (PGM) — Guilherme Cortez

Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Santa Maria (Fadisma). Advogado, especialista em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É o atual Procurador-Geral do Município, tendo atuado, também, como chefe da Casa Civil, secretário de Finanças e secretário de Gestão e Modernização Administrativa.

Desenvolvimento Econômico e Inovação — Ronie Elton Gabbi

Doutor em Desenvolvimento Regional e Dinâmicas de Mercado pela Universidade Regional do Noroeste do RS (Unijuí). Mestre em Agricultura de Precisão pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Graduado em Administração e especialista em Gestão Empresarial. É professor de MBA e Pós-Graduação em faculdades de Santa Maria.

Cultura — Rose Carneiro

Bacharel em Comunicação Social – Habilitação em Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Pós-graduada em Marketing e Recursos Humanos. Atual secretária da pasta. É produtora cultural com mais de 20 anos de experiência na área, atuando no planejamento e produção cultural em todo o Estado.

Esporte e Lazer — Gilvan Ribeiro

Atleta olímpico nos Jogos do Rio 2016 e medalhista no Pan-Americano de Toronto (2015) e Guadalajara (2011), representou a seleção brasileira de canoagem ao longo de 15 anos por mais de 25 países. Gilvan é psicólogo formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e jornalista formado pela Universidade Franciscana (UFN). É o atual titular da Secretaria de Esporte e integrante da comissão de atletas do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Gestão de Pessoas — Solaine Massierer

Professora aposentada da rede municipal de ensino, com 45 anos de experiência na docência. Atuou como superintendente de Gestão de Pessoal da Secretaria municipal de Educação e foi secretária adjunta de Administração e Gestão de Pessoas na prefeitura de Santa Maria.

Leia Mais Oito partidos vão integrar base do governo reeleito em Caxias do Sul

Secretaria de Licenciamento e Desburocratização — Beloyannes Orengo de Pietro Junior

Servidor público do município desde 2000, Pietro é o atual secretário de Licenciamento e Desburocratização, tendo atuado como adjunto na mesma pasta. É bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) com especialização na área tributária. Também foi coordenador do Poupa Tempo Santa Maria e atuou ao longo dos anos no Setor de Fiscalização da Prefeitura.

Serviços Públicos — Luiz Carlos Fort

Empresário, corretor de imóveis e formando em Direito na Faculdade Palotina (Fapas), Fort foi eleito quatro vezes vereador em Santa Maria – a primeira em 2004 e a última em 2024 –, sendo presidente do Legislativo municipal em 2016.

Segurança e Ordem Pública — Getúlio de Vargas

Atual vereador (2020/24), Getúlio de Vargas foi agente da Polícia Federal por mais de 40 anos. Desde 2001, atuou como delegado da PF, sendo chefe da Delegacia da Polícia Federal em Santa Maria de 2006 até 2021. É formado em Direito pela Faculdade de Direito de Santo Ângelo, com especialização em Quântico, no Departamento Americano de Entorpecentes (DEA – EUA), e pós-graduando em Gestão de Segurança Pública, Investigação Criminal, Tecnologia e Inteligência Artificial.

Educação — Gisele Bauer Mahmud

Graduada em Pedagogia pela Universidade Franciscana (UFN), especialista em Gestão Escolar e Psicopedagogia e mestranda no Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades e Linguagens da UFN. Trabalhou nas redes particular e estadual e é professora do quadro do município há 30 anos, atuando como professora e diretora de escola. Foi superintendente pedagógica e, atualmente, é a titular da Secretaria Municipal de Educação.

Meio Ambiente — Diego Rigon de Oliveira

Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com especialização em Direito Ambiental. O analista ambiental e professor da rede estadual de ensino também atuou como gerente regional da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) em Santa Maria.

Urbanismo e Projetos — Guilherme Schneider

Arquiteto e Urbanista formado na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), é professor de Arquitetura na Ulbra/SM. É sócio-fundador do escritório LP Arquitetos, onde atua em projetos de incorporação há mais de 15 anos. O empreendedor faz parte da diretoria do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) e representa o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural (Comphic) e outros conselhos da entidade.

Desenvolvimento Rural — Marcelo Dalla Corte

Servidor público municipal, Dalla Corte é analista de sistemas formado na Universidade Franciscana (UFN). É especialista em Gestão Pública, Auditoria e Controladoria. Na Prefeitura, atuou como superintendente administrativo-financeiro da Secretaria de Saúde, secretário adjunto de Desenvolvimento Rural e secretário adjunto da Habitação.

Habitação e Regularização Fundiária — Wagner Bitencourt

Está há 16 anos no Executivo municipal, atuando há 12 anos na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.

Infraestrutura e Mobilidade — Wagner da Rosa