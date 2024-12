Oito partidos vão integrar base do governo reeleito em Caxias do Sul

Ao lado do vice eleito, Édson Néspolo (E), o prefeito Adiló Didomenico anunciou os nomes nesta quinta-feira (26). Porthus Júnior / Agencia RBS

Com oito partidos na base, o prefeito reeleito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, anunciou a composição do secretariado para iniciar a segunda gestão. Os nomes foram divulgados em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (26). Dos 27 integrantes confirmados no primeiro escalão, a maioria (18) integra uma dessas legendas — o restante é da cota pessoal de Adiló.

No atual governo, o prefeito tem o apoio de cinco partidos. A ampliação da base foi justificada pelo prefeito, na coletiva de imprensa em que anunciou seu secretariado, pela "governabilidade".

— Eu disse na campanha que, no dia seguinte à eleição, nós íamos governar para todos. A disputa se encerrou no dia seguinte do segundo turno. Não temos dificuldade nenhuma de compor com outras forças. Tanto que convidamos pessoas de várias correntes políticas e outros, inclusive, sem filiação nenhuma. Estamos pensando na governabilidade. A eleição terminou — definiu Adiló.

Dos 11 partidos que conquistaram uma cadeira no Legislativo caxiense, seis estarão na base do governo municipal. Eles estarão representados por 11 vereadores, a mesma quantidade que terá a oposição, tanto à esquerda quanto à direita — a exceção é o PSD do reeleito Juliano Valim, que se declara neutro.

Quanto à composição de governo, três partidos são as novidades para o segundo governo que se inicia em menos de uma semana. Todos disputaram contra o prefeito na eleição de outubro. MDB será representado pelo candidato à majoritária e atual vereador, Felipe Gremelmaier, que apoiou Adiló no segundo turno. Gremelmaier comandará o Turismo e Desenvolvimento Econômico, pasta criada a partir da incorporação de outras duas da atual gestão.

PDT e PP, que indicaram os vices nas chapas de Denise Pessôa (PT) e Maurício Scalco (PL), respectivamente, também estarão no governo. Os progressistas lutaram para ter o comando da pasta de Obras, mas ficaram com o Urbanismo, que será chefiada pelo vereador Adriano Bressan. Já os pedetistas indicaram o candidato a vereador José de Abreu, o Jack, que será o secretário da Habitação — pasta que estava anteriormente com o PSB.

Apesar disso, os socialistas mantêm espaço no governo municipal. Rodrigo Webber, eleito vereador, será secretário da nova pasta de Gestão Urbana, responsável pela zeladoria de Caxias. O PSB também ficou com a Coordenadoria de Relações Comunitárias, que ficará sob a tutela do vereador Zé Dambrós.

Outros partidos que já integram a base atual do governo participaram da coligação durante as eleições e que estão confirmados para o próximo governo são o Republicanos (duas vagas) e o PRD (seis integrantes). O União Brasil, partido do vice eleito Edson Néspolo, não ganhou espaço no primeiro escalão, mas pode aparecer em cargos secundários. Na reforma administrativa aprovada na Câmara foram criados cargos de 18 secretários-adjuntos, que serão definidos até o dia 31, juntamente com os 11 subprefeitos.

Provisoriamente, Néspolo vai acumular a pasta de Planejamento e Parcerias Estratégicas, ainda sem nome para comandá-la. Outra definição que ficou pendente é quem vai coordenar o escritório de apoio em Brasília, anunciado por Adiló para articular pautas de interesse de Caxias e da Serra na capital federal.

Ao todo, 15 nomes são novidades no primeiro escalão caxiense, muitos deles atuais vereadores que não conseguiram a reeleição ou novos vereadores recém eleitos. O restante são atuais secretários mantidos ou realocados na estrutura da prefeitura, e ex-secretários que retornam após terem deixado as pastas em abril para disputar as eleições.

Nomes anunciados e seus partidos

PSDB

Procurador-Geral do Município: Adriano Tacca (mantido no cargo)

(mantido no cargo) Secretaria da Cultura: Tatiane Frizzo

Secretaria do Esporte e Lazer: Olmir Cadore

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade: Ronaldo Boniatti (realocado na prefeitura)

(realocado na prefeitura) Secretaria da Educação: Marta Fattori

PRD

Casa Civil: Roneide Dornelles (realocado na prefeitura)

(realocado na prefeitura) Secretaria de Administração, Tecnologia e Inovação: Grégora Fortuna dos Passos (realocada na prefeitura)

(realocada na prefeitura) Farmácia do Instituto de Previdência e Assistência Municipal (Ipam): Gilberto Meletti

Secretaria de Obras e Serviços Públicos: Lucas Suzin

Empresa Festa da Uva, Turismo e Empreendimentos: Milton Corlatti

Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Rudimar Menegotto (retorna após desincompatibilização para eleições)

MDB

Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico: Felipe Gremelmaier

PSB

Secretaria de Gestão Urbana: Rodrigo Webber

Coordenadoria de Relações Comunitárias: Zé Dambrós

Republicanos

Secretaria do Trânsito, Transportes e Mobilidade: Elisandro Fiuza

Samae: João Uez (retorna, em novo cargo, após desincompatibilização para eleições)

PP

Secretaria do Urbanismo: Adriano Bressan

PDT

Secretaria da Habitação: José de Abreu (Jack)

Sem partido