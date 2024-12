"Estamos pensando na governabilidade. A eleição encerrou", diz prefeito de Caxias do Sul sobre perfil de novos secretários

Vice-prefeito Edson Néspolo acompanhou o anúncio ao lado de Adiló. Porthus Júnior / Agencia RBS

Quase dois meses após a vitória nas urnas, o prefeito reeleito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (26) o nome dos novos secretários municipais, além de presidentes de autarquias e órgãos do governo para o novo mandato. O secretariado é formado, principalmente, por vereadores eleitos em outubro, parlamentares que não renovaram o mandato na Câmara de Vereadores, além de nomes que trabalham na atual gestão.

Uma das novidades da lista é a presença do vereador reeleito Adriano Bressan (PP), que assumirá a Secretaria Municipal do Urbanismo. Bressan fez oposição ao prefeito na última eleição, mas estará na base do governo eleito. A informação já havia sido antecipada pelo colunista Ciro Fabres.

Quem também confirmou o embarque no novo mandato de Adiló é o PDT, que indicou José de Abreu, o Jack, para ocupar a Secretaria Municipal da Habitação. Ele concorreu a vereador e ficou com a primeira suplência do partido. Líder metalúrgico e comunitário, é dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul.

O MDB será representado pelo vereador e ex-candidato a prefeito, Felipe Gremelmaier, que estará à frente da Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico — resultado da união entre as duas pastas.

Sobre a acomodação dos novos partidos, somada à chegada de Bressan no governo, o prefeito Adiló explicou que a escolha foi feita em conjunto com os integrantes do gabinete de transição e busca garantir a capacidade de governar.

— Eu disse na campanha que, no dia seguinte da eleição, nós íamos governar para todos. A disputa encerrou no dia seguinte do segundo turno. Não temos dificuldade nenhuma de compor com outras forças. Tanto que convidamos pessoas de várias correntes políticas e outros, inclusive, sem filiação nenhuma. Estamos pensando na governabilidade. A eleição encerrou — justificou o prefeito.

Adiló também vai governar com vereadores eleitos para primeiro mandato no pleito de outubro. É o caso de Lucas Suzin (PRD), que vai assumir a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Ele já foi subprefeito de Fazenda Souza.

Vereadores não reeleitos assumem secretarias

Outra característica da nova gestão é a presença de vereadores que não conseguiram a reeleição. Rainha da Festa da Uva 2010, Tatiane Frizzo (PSDB) vai assumir a Secretaria Municipal da Cultura. Olmir Cadore (PSDB) será o novo titular da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer e Elizandro Fiuza (Republicanos), responderá pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade.

Adiló trouxe ainda nomes presentes em gestões passadas. Marta Fattori, que assumirá a Secretaria Municipal da Educação, já foi titular da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (4ª CRE) durante a gestão da governadora Yeda Crussius e diretora administrativa da Secretaria Municipal da Saúde nos governos de José Ivo Sartori (MDB) e Alceu Barbosa Velho (PDT).

Na saúde, o escolhido é Geraldo da Rocha Freitas Junior, que possui experiência em gestão hospitalar. Ele assumiu a pasta em 2018, durante o governo Daniel Guerra, mas ficou poucas semanas no cargo.

— Sempre discutimos os nomes juntos com a comissão. A troca de governo não pode representar uma interrupção de projetos. Mesmo que o prefeito seja o mesmo, a composição do novo governo é bem diferente — disse.

Com isso, seis nomes entre os secretários vão permanecer do atual para o novo mandato de Adiló.

O titular da Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto Rosa da Silva, vai seguir no cargo, assim como o Procurador-Geral do município, Adriano Tacca, e Milton Balbinott, na Gestão Estratégica e Finanças.

Quem também seguirá é Roneide Dornelles, Grégora Fortuna dos Passos e Ronaldo Boniatti. No caso deles, a troca será da secretaria: Dorneles sairá da Receita Municipal e assumirá a Casa Civil Municipal, que é a pasta que vai acumular as antigas funções da secretaria de Governo e chefia de gabinete. Grégora vai assumir a pasta da Administração, Tecnologia e Inovação. Já Boniatti deixa a secretaria de Recursos Humano e assumirá Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Néspolo vai acumular Planejamento de forma provisória

A equipe de transição, composta pelo vice-prefeito Edson Néspolo (União), deputado estadual Neri, O Carteiro (PSDB), assessor Márcio Amaral e a atual chefe de gabinete, Grégora Fortuna dos Passos, também acompanhou o anúncio.

Néspolo, de forma interina, vai acumular o cargo com a Secretaria Municipal do Planejamento e Parcerias Estratégicas. Não há prazo para definição do nome oficial.

Sobre o vice-prefeito, Adiló voltou a repetir que juntos vão governar Caxias "a quatro mãos".

— Vice não é para ser uma pessoa que apenas substitui o prefeito. Ele tem que participar da administração e é isso que ele (Néspolo) vai desempenhar, cuidando de áreas muito importantes. Uma das questões que a gente mais precisa é o escritório em Brasília — disse o prefeito, que ainda não tem um nome para a função e que isso deve avançar após o recesso parlamentar em Brasília.

O atual secretário de Parcerias Estratégicas, Matheus Neres da Rocha, recebeu um convite para trabalhar na gestão do prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB). Dessa forma, não deve ficar no mandato de Adiló.

Ao Pioneiro, Rocha disse que ainda não decidiu o futuro.

— É uma questão pessoal, a minha esposa mora em Porto Alegre e tem uma vinculação pessoal, além de aceitar um novo desafio. Não posso tratar publicamente sobre o assunto. Conseguimos imprimir um ritmo interessante de entregas, como as parcerias da iluminação pública, placas de rua, relógios. Todas gerando receita para o município e esse será o nosso legado — disse.

Os nomes dos secretários adjuntos, uma novidade na gestão, e também dos subprefeitos, serão anunciados posteriormente, sem um prazo definido.

Confira os nomes: