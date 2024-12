Quais jogadores da base do Inter podem ganhar chance no profissional em 2025

Quase três semanas após sua última partida, o Inter ainda não anunciou nenhuma contratação. A maior parte dos movimentos está ligada à possíveis vendas. A direção não esconde que há pouco dinheiro para reforçar o time. Uma das alternativa pode ser a utilização de garotos das categorias de base.

Em 2024, três jogadores das divisões inferiores ganharam espaço no time profissional, o que rendeu aos meias Gabriel Carvalho e Gustavo Prado e ao centroavante Ricardo Mathias convocação para a seleção brasileira sub-20.

Tendo em vista este cenário, Zero Hora apresenta três jogadores do Celeiro de Ases que podem pintar no time principal em 2025.

Victor Gabriel

Victor Gabriel pertence ao Sport e Inter negocia sua permanência. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

É um nome badalado na base do Inter no momento. Chegou ao clube em abril deste ano, emprestado pelo Sport. Tem 20 anos e atua tanto como lateral quanto como zagueiro.

No clube pernambucano disputou quatro partidas como profissional. Por lá, jogou mais como lateral-esquerdo. No Beira-Rio, se fixou no centro da defesa.

É considerado um defensor de boa técnica e saída de bola qualificada. Com muitas baixas na zaga, nas últimas semanas da temporada treinou entre os profissionais e foi observado por Roger Machado.

Seu empréstimo termina no fim de janeiro. Os dois clubes negociam sua permanência no Beira-Rio.

Gustavo dos Santos

Meio-campista, tem mais tempo de casa. Foi contratado no ano passado após chamar atenção no Cuiabá. Tem 18 anos.

Joga como segundo volante, com boa capacidade de passe e combinação de jogadas. Tem fôlego para jogar de área a área.

Marlon Yan

Marlon marcou três gols pelo Inter desde que chegou. Rafaela Frison / Inter/Divulgação

Outro nome que chegou ao clube este ano. O atacante de 19 anos jogou partidas do Paulistão e da Série B pelo Ituano antes de ser contratado em agosto. Marcou três gols pelo Inter, dois deles na Copa FGF.

É homem de lado de campo. Canhoto, joga pela direita para carregar a bola para dentro e arrematar.

Leia Mais Celtic aceita parcelar pagamento por Bernabei, mas concorrência ameaça permanência no Inter