Atacante foi reserva no Corinthians nesta última temporada.

O atacante Pedro Henrique , de 34 anos, acertou com o Ceará , que está de volta à Série A, para a próxima temporada . O jogador pertencia ao Corinthians desde fevereiro, quando foi vendido pelo Inter.

O contrato com o clube nordestino, segundo informação obtida por Zero Hora, será em definitivo com duração de dois anos.