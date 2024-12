Sem jogadores inegociáveis, Inter estabelece lista de prioridade de vendas

Gabriel Carvalho (D) e sua possível reposição, Gustavo Prado. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Na atual situação, não existe jogador inegociável no Inter. Com dificuldades financeiras, o clube não pode se dar ao luxo de escolher atleta para vender. Mas existe certa hierarquia, uma preferência na hora de vender. Nessa lista, Gabriel Carvalho ocupa o topo, enquanto Borré é o último nome.

A ordem não está determinada por aproveitamento, crença no futuro ou desempenho. Gabriel Carvalho está na parte de cima porque é jovem, vale muito e tem substituto no grupo.

Aos 17 anos, ele só poderia sair do país depois de agosto, quando completará a maioridade. Além disso, a negociação em andamento com o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, gira em torno de R$ 140 milhões, o que resolveria parte dos problemas dos cofres colorados.

Por fim, internamente o clube acredita que Bruno Tabata, Gustavo Prado e Wanderson seriam suficientes para não precisar correr atrás de reposição.

Depois de Gabriel, está Wesley. Por mais que tenha sido um dos melhores jogadores do Brasil em 2024, o ponteiro está valorizado e esse acréscimo pode ser aproveitado pelo Inter. Além disso, o dinheiro quitaria a dívida com o Cruzeiro, algo importante para limpar o nome do clube.

Thiago Maia não está, originalmente, entre os primeiros a ser negociado. Contratado no início de 2024, ele é titular e está adaptado. Em campo, o time deu as melhores respostas quando esteve bem. Mas uma proposta do Santos, dada a penúria atual, poderia receber um sim, deixando que Fernando, Rômulo, Bruno Henrique e o jovem Luis Otávio segurassem as pontas na abertura do meio-campo.

Valencia, recentemente, entrou na lista. Com sondagens de clubes brasileiros e do Exterior, ele também pode ser vendido, dependendo do valor. Como perdeu espaço e terminou a temporada na reserva, teria reposição dentro do grupo.

No fim da lista está Borré. No clube desde março, o colombiano tem moral no grupo e na comissão técnica. Está identificado com o projeto e com a comissão técnica.

Para vendê-lo, o Inter faria jogo duro, aceitando apenas bem mais do que os cerca de R$ 35 milhões investidos no início da temporada.