O entrave final que ainda impede o Grêmio de anunciar Gustavo Quinteros

Gustavo Quinteros deve ser anunciado entre segunda (30) e terça (31) como novo técnico do Grêmio. Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield/Divulgação

Gustavo Quinteros será o treinador do Grêmio em 2025. Esta é a convicção da direção tricolor a partir de um pré-contrato já assinado pelo técnico. Porém, o argentino pediu que o anúncio oficial ocorra apenas quando for formalizado o encerramento do seu atual vínculo com o Vélez Sarsfield, o que deve ocorrer na próxima segunda (30).

Apesar de Quinteros já ter anunciado a sua saída do clube de Buenos Aires e inclusive se despedido nas redes sociais, o seu contrato com os argentinos tecnicamente ainda está em vigor até 31 de dezembro. Por respeito à agremiação onde foi campeão argentino em 2024, o treinador gostaria de rescindir formalmente o vínculo com o clube portenho antes de ser anunciado pelo Grêmio.

Sem citar o nome de Quinteros, o presidente Alberto Guerra confirma que o anúncio do novo técnico é iminente.

— Existem questões pessoais dele que a gente respeita. Achei bacana, pois, como presidente do Grêmio, gostaria de ser respeitado da mesma forma. Estamos fazendo as coisas da maneira correta. Agora, acredito que é uma questão de tempo — revelou o dirigente, nesta sexta-feira (27), em entrevista aos veículos do Grupo RBS.

Quinteros assinará com o Grêmio um vínculo até dezembro de 2025, com opção de renovação por mais uma temporada. O treinador chegará com a sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Leandro Desábato e Maximiliano Quezada e pelo preparador físico Hugo Roldán. É possível que o comandante indique ainda um novo preparador de goleiros.

Apesar das especulações de um suposto assédio do Atlético-MG por Quinteros, a direção do Grêmio demonstra confiança de que, além de cumprir o pré-contrato já assinado, o argentino honrará o compromisso verbal firmado com o Tricolor.

— O que posso dizer hoje ao torcedor é que não há motivo para duvidar da palavra que o treinador já deu para o clube e do aceite dado para uma proposta. Com um documento assinado, com multa — disse Guerra, mais uma vez sem citar o nome do treinador.

Diante disso, o Grêmio deve anunciar oficialmente a contratação de Gustavo Quinteros entre segunda (30) e terça (31), tão logo ocorra a formalização da rescisão do seu contrato com o Velez Sarsfield.