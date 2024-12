O que falta para Gustavo Quinteros ser anunciado como técnico do Grêmio

Gustavo Quinteros foi campeão argentino com o Vélez Sarsfield Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield/Divulgação

Restam alguns detalhes para que Gustavo Quinteros seja anunciado como novo técnico do Grêmio. Após o chegar a um acerto com o Tricolor, a imprensa argentina noticiou, nesta quarta (25), que o treinador não ficará no Vélez Sarsfield, clube com quem tem contrato até 31 de dezembro.

Esta era uma das últimas pontas nas negociações. Agora, o Tricolor aguarda que os últimos detalhes burocráticos entre o técnico e o clube argentino sejam providenciados. Com tudo oficializado na Argentina, o anúncio será feito em Porto Alegre, provavelmente até sexta-feira (27).

Nos últimos dias, o Tricolor avançou negociações a ponto de firmar um documento de compromisso com o treinador de 59 anos. Com a decisão tomada, o argentino comunicou ao Vélez que não renovaria o contrato com o clube com o qual alcançou o título nacional em 2024.

Por todo o carinho que construiu junto ao Vélez e pelo esforço dos argentinos em tentar uma renovação, o treinador quis sair "pela porta da frente" do clube. Por esse motivo, a saída levou um pouco mais de tempo do que o Tricolor esperava, mas nada que abalasse a confiança dos dirigentes.