Grêmio negocia contratação de atacante da seleção da Suécia

Niclas Eliasson joga no futebol grego. AEK Atenas / Divulgação

O Grêmio está negociando a contratação do atacante Niclas Eliasson, sueco de 29 anos e que está jogando no AEK, da Grécia. O atleta atua preferencialmente pelos lados do campo e poderá ser uma alternativa de velocidade.

Eliasson nasceu em Varberg, na Suécia, mas também tem nacionalidade brasileira. Começou a carreira no Falkenbergs e jogou no AIK e Norkoping antes de deixar a Suécia para atuar no Bristol City-ING e Nimes-FRA. Está desde 2022 no AEK. Neste ano foi convocado com frequência para a seleção sueca.