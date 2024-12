Com cinco competições, veja como será o calendário do Grêmio em 2025

O calendário tricolor para 2025 está pronto. Após a reapresentação do elenco, no dia 8 de janeiro, o grupo inicia a pré-temporada para um ano que terá cinco competições : Gauchão, Recopa Gaúcha, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana.

A temporada de 2025 terá um período sem jogos dos clubes no meio do ano, o que também motivou a diminuição das datas do Gauchão. Em função do novo Mundial de Clubes, entre 15 de junho e 13 de julho, as competições da Conmebol, a Série A do Brasileirão e a Copa do Brasil, serão pausadas.