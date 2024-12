Lauana Prado, Só Pra Contrariar, Papas da Língua e outras atrações: veja como será o Réveillon no Parque Harmonia

Serão mais de 10 apresentações, além da tradicional queima de fogos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A celebração que ocorrerá no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Parque Harmonia, em Porto Alegre, tem previsão de começar às 17h20min de terça-feira (31) com estimativa de encerramento às 3 horas de 1º de janeiro de 2025.

A entrada é gratuita, com acessos pelas catracas com revista no Pórtico das Missões (acesso A) ou na Casa do Gaúcho (acesso E). Já a saída ocorrerá pelos demais pórticos e acessos do parque. O público poderá levar a sua própria bebida, exceto copos e garrafas de vidro, sendo permitidas apenas garrafas de espumante.

Na hora da virada, o céu será iluminado por fogos de artifício. A duração do show de pirotecnia terá oito minutos, respeitando a legislação estadual sobre ruídos. Food trucks estarão disponíveis para atender à demanda de alimentação durante o evento, além dos restaurantes do perímetro.

Atrações confirmadas

O público que for até o local poderá acompanhar uma série de shows. Estão confirmados o fenômeno da música sertaneja, a cantora Lauana Prado, e o grupo de pagode Só Pra Contrariar.

A banda Papas da Língua e a Escola de Samba do Estado Maior da Restinga serão outros destaques, como a mediação realizada pelo DJ Viny e DJ Capu. Além disso, contará com os shows de DKG, do rapper Gangster e da banda A Figa.

A música gaúcha será representada com as apresentações de Luiza Barbosa e do grupo Alma Gaudéria.

Serviços

O festejo é organizado pela Prefeitura de Porto Alegre em parceria com a GAM3 Parks, responsável pelo trecho, e contará com esquema de segurança pública composto pela Brigada Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil e Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Segurança.

Trânsito e transporte — A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) antecipa que haverá bloqueios e desvios em ruas e avenidas da região, como a Mauá, Loureiro da Silva, Edvaldo Pereira Paiva, Bento Martins, Vasco Alves e na Rótula das Cuias.

Trânsito e transporte — Haverá operação nas paradas de ônibus da avenida Mauá com a rua General Bento Martins, que atende as linhas M21 e M31 e C5, e da Avenida Loureiro da Silva, em frente ao Colégio Parobé, que recebe as linhas M10 e M98.

Já o ponto para embarque e desembarque de táxis e veículos por aplicativos será instalado na Avenida Loureiro da Silva, próximo ao prédio da Receita Federal. Além disso, outros pontos de táxi estarão situados na Augusto de Carvalho, na Rótula das Cuias e na Rua Ibanor Tartarotti.

Estacionamento — Serão 1,2 mil vagas disponíveis no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, com acessos pela Casa do Gaúcho, Rótula das Cuias e Avenida Augusto de Carvalho.

Limpeza — Após a festa, equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalharão nas avenidas e ruas próximas, enquanto a GAM3 ficará responsável pela limpeza do trecho 1 da Orla.