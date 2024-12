A sequência do filme de 2000, dirigida por Guel Arraes e Flávia Lacerda, é uma celebração ao universo lírico de Ariano Suassuna , com roteiro assinado por Guel, João Falcão, Adriana Falcão e Jorge Furtado .

Os personagens de O Auto da Compadecida 2

Matheus Nachtergaele é João Grilo

Matheus Nachtergaele retorna como João Grilo. Na trama, o protagonista volta a Taperoá, no interior do nordeste, com a população acreditando que ele virou uma lenda da região. Assim, aproveita a situação e passa a tirar proveito do novo status.