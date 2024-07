Depois de 35 anos, "Ilha das Flores" permanece atual, mas segue gerando controvérsia entre moradores do Arquipélago

Trinta e cinco anos depois, a Ilha das Flores não é mais como aquela que é mostrada no filme homônimo de Jorge Furtado. Na verdade, ela nunca foi daquele jeito. Vencedor do Urso de Prata do Festival de Berlim, o multipremiado curta-metragem, conforme o próprio descreve em seus créditos finais, foi gravado em outro lugar: a Ilha Grande dos Marinheiros. Ambas as ilhas fazem parte do bairro Arquipélago, em Porto Alegre, mas são separadas por dois quilômetros.