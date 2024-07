Adiada devido à catástrofe climática, a 14ª Bienal do Mercosul tem nova data definida. Será de 27 de março a 1º de junho de 2025, em diferentes pontos de Porto Alegre, incluindo dois projetos incríveis: o Portas para a Arte (em parceria com galerias da cidade) e o Arte no Prato (que movimenta o setor de gastronomia).