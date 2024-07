"Ninguém Sai Vivo Daqui" é baseado em fatos reais? Conheça a história por trás do filme

Ninguém Sai Vivo Daqui (2024), drama ficcional inspirado no livro-reportagem Holocausto Brasileiro (2013), escrito pela jornalista Daniela Arbex, chega aos cinemas nesta quinta-feira (11). A partir da obra literária, foram produzidos um documentário, uma série, e agora, um filme de ficção. Dirigido por André Ristum, o longa-metragem é uma adaptação cinematográfica dos 10 episódios da série Colônia (2021), original do Canal Brasil e do Globoplay.