Henry Cavill, Christopher Reeve e Tom Welling como "Superhomem". Warner/ The CW Network / Divulgação

O trailer de Superman: O Legado de James Gunn foi divulgado na quinta-feira (19). O longa, previsto para estrear em 2025, traz David Corenswet no papel do icônico super-herói.

A primeira adaptação da história do kryptoniano para as telas ocorreu em 1948, na série Superman, estrelada por Kirk Alyn. Desde então, diversos atores deram vida ao personagem. Confira:

Kyrk Alyn

Kyrk Alyn viveu a primeira versão live-action do herói. Warner / Divulgação

Alyn foi o responsável pela primeira interpretação live-action do herói na minissérie Superman, de 1948. Além da produção de 15 episódios, o ator também viveu o homem de aço em Atom Man vs. Superman.

As produções, feitas logo após a Segunda Guerra Mundial, traziam uma versão do herói fortemente inspirada nos quadrinhos: extremamente forte fisicamente, mas um pouco inocente.

Christopher Reeve

Christopher Reeve foi o primeiro ator a dar vida ao herói no cinema. Warner Bros / Divulgação

Primeiro ator a viver o herói no cinema, Reeve estrelou o longa Superman: O Filme (1978) dirigido por Richard Donner. O papel marcou a carreira do artista, e a produção recebeu o Oscar de Melhores Efeitos Visuais. A interpretação de Reeve humanizou o personagem, tornando ele mais gentil. A obra ganhou três sequências.

Reeve sofreu um acidente de cavalo em 1995, e ficou paralisado do pescoço para baixo. Após o acidente, ele chegou a participar da série Smallville, que também adapta a história de Superman. O ator morreu em 2004, em função de uma infecção.

Henry Cavill

Henry Cavill interpretou Superman em adaptações recentes. warner / Divulgação

Em adaptações cinematográficas mais recentes, Henry Cavill deu vida ao personagem três vezes: Homem de Aço (2013), Batman vs Superman (2016) e Liga da Justiça (2017).

Nas obras, todas dirigidas por Zack Snyder, o herói contracena com Amy Adams como Lois Lane, e Ben Affleck como Batman.

Brandon Routh

Em 2006, Brandon Routh viveu o herói no cinema. Warner / Divulgação

Brandon Routh passou a integrar o clube de artistas que já viveram o super-herói em 2006, quando estrelou Superman: O Retorno, do diretor Bryan Singer.

O longa, pensado como mais uma continuação da saga estrelada por Reeve, retrata o regresso do herói para a Terra, após cinco anos ausente do planeta.

Tom Welling

Tom Welling viveu a versão mais jovem do superherói. Jack Rowand / The CW Network / Divulgação

Já no mundo das séries, Tom Welling foi o rosto do Superman durante o início da década de 2000. O artista interpretou Clark Kent em Smallville (2001-2011).

Na pele do herói por 2017 episódios, exibidos ao longo de uma década, Welling vive uma versão mais jovem do personagem, antes de assumir plenamente a identidade heróica. Na série, ele nunca chegou a vestir o traje de Superman.

A série contou com a participação especial de Christopher Reeve, que viveu o Dr. Virgil Swann, responsável por revelar a Clark, que, na verdade, ele era do planeta Krypton.

Dean Cain

Dean Cain interpretou o herói na série "Lois & Clark – As Novas Aventuras do Superman". Warner / Divulgação

Ao lado de Teri Hatcher, o ator estrelou a série Lois & Clark – As Novas Aventuras do Superman. Com uma abordagem mais cômica para o papel, a produção também trazia elementos de romance para a história do herói.

Na trama, Clark vive a vida dupla de trabalhar como um repórter no Daily Planet enquanto também atua como o herói da cidade. O programa chegou a mostrar o casamento de Lois e Clark, evento que também acontece nos quadrinhos.

George Reeves

George Reeves em "As Aventuras de Superman". Warner / Divulgação

George Reeves estrelou a série As Aventuras do Superman (1951-1958). O ator morreu em junho de 1959, em circunstâncias que nunca foram totalmente esclarecidas.

Além da série sobre o homem de aço, ele atuou em outras produções que marcaram a primeira metade do século 20, como ...E o vento levou (1939).

John Newton

John Newton viveu Superman na série "Superboy". Warner / Divulgação

John Newton foi escalado para a série Superboy (1988). Ele interpretou o herói durante a primeira temporada da produção, entretanto, acabou sendo demitido. O estúdio alegou que ele havia violado uma cláusula de moralidade do seu contrato ao ser pego dirigindo sob a influência de álcool.

Gerard Christopher

Gerard Christopher em "Superboy". Warner / Divulgação

Após a demissão de Newton, Gerard Christopher assumiu o papel do protagonista de Superboy. A série foi então renomeada como As Aventuras do Superboy.

Na trama, o herói é retratado como um estudante de jornalismo na Shuster University. A produção teve duas temporadas com Christopher como protagonista, e terminou em 1991.

Tyler Hoechlin

Tyler Hoechlin em "Supergirl". Warner / divulgação

Entre 2016 e 2021, Hoechlin foi responsável pelo papel do herói na série Supergirl. No enredo, Kara Zor-El (Melissa Benoist) é a prima do Superman, e conta com o apoio do herói para traçar seu próprio caminho no salvamento da humanidade.

A performance do ator agradou, e ele ganhou o spin-off Superman e Lois, de 2021. A produção teve quatro temporadas.