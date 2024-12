O "The Masked Singer Brasil" terá uma edição especial de Natal neste domingo. Maurício Fidalgo / Globo/ Divulgação

Celebração marcada pelo encontro, o Natal é um convite ao exercício de desacelerar, sair da rotina e aproveitar a companhia de quem se gosta. E porque não fazer isso em frente à TV, curtindo um programa especial? Ou quem sabe no cinema, dividindo a pipoca com a família?

Seja qual for o formato escolhido, a data tem excelentes atrações para ver na TV aberta, no streaming ou nas telonas. Abaixo, GZH dá dicas do que assistir durante o feriadão natalino. Confira!

Na televisão

Mascarados de Natal

A programação natalina da TV Globo, que começa na noite de sexta-feira (20) com o tradicional show de Roberto Carlos, ganhará mais uma atração de peso na tarde deste domingo (22). O The Masked Singer Brasil terá uma edição especial de Natal após a Temperatura Máxima, com números musicais que remetem à data e quatro mascarados a serem descobertos.

Os cantores misteriosos subirão ao palco acompanhados do novo time de jurados da atração, formado por Belo, Sabrina Sato, Tata Werneck e Tony Ramos. Cada investigador apresentará um dueto ao lado da personalidade convidada por ele, que estará usando uma máscara criada especialmente para o programa natalino.

Os jurados precisarão adivinhar a identidade dos mascarados trazidos pelos colegas, contando com a ajuda de Dani Calabresa, convidada a integrar a bancada do especial.

Já o comando do programa ficará a cargo de Eliana, que assume a apresentação da próxima temporada do reality, prevista para estrear em janeiro. Aliás, ela também soltará a voz no palco do The Masked Singer. Voltando às origens de sua carreira, a apresentadora vai cantar a música Ninguém Explica Deus ao lado de Daniel, em um momento que promete emocionar as famílias brasileiras.

Péricles de um jeito diferente

Péricles é o protagonista do especial da Globo "Sinfonia de Natal". Jordan Vilas / Divulgação Globo

Agraciado pela alcunha de "rei da voz", Péricles vai surpreender o público ao mostrar um novo talento na noite do dia 24. Ele fará sua estreia na atuação como protagonista do especial Sinfonia de Natal, que será exibido na Globo após a novela das nove.

O artista vai interpretar um trabalhador que vive na periferia de São Paulo e carrega o mesmo nome que ele. Contudo, diferentemente do cantor, o Péricles da trama ainda está longe de realizar seu sonho de viver da música.

Os rumos do personagem mudarão quando ele conhecer o maestro João Carlos Martins, que interpretará a si próprio. O regente ficará encantado com o talento do protagonista e o chamará para estrelar grande concerto junto à Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP.

Em material enviado pela Globo, Péricles celebrou a oportunidade de fazer parte da noite de Natal dos brasileiros e apostou que a história narrada no especial cativará o público.

— Creio que a identificação das pessoas com tudo que vão assistir vai ser imediata. É para cada brasileiro que tem um sonho e que busca realizá-lo — diz o cantor.

O programa ainda terá Taís Araújo, Rosa Marya e Carol Roberto no elenco. A criação é de Gian Carlo Bellotti, com roteiro de Elton de Almeida e Giovanna Machline e direção de Giovanna Machline, Mairo Fisher e Monica Almeida.

No streaming

The Rock salvando o Natal

Dwayne Johnson e Chris Evans se juntam para salvar o Natal em novo filme do Prime Video. Warner Bros. / Divulgação

Não é estranho assistir Dwayne Johnson, o The Rock, lutando contra valentões e garantindo o final feliz de produções do cinema e do streaming. Porém, em seu mais recente filme, o astro tem uma missão um tanto peculiar: salvar o Natal.

O desafio é encarado por ele em Operação Natal, lançado este mês pela Amazon Prime Video. O longa traz The Rock como o comandante da guarda do bom velhinho, personagem de J. K. Simmons, que é sequestrado na véspera da noite de Natal, impedido de entregar presentes de crianças do mundo todo.

Para resgatar o Papai Noel, o chefe da segurança do Pólo Norte precisa se unir ao caçador de recompensas mais famoso da deep web, interpretado por ninguém menos que Chris Evans, o Capitão América da Marvel. As cenas da dupla reservam boas gargalhadas e sequências de ação eletrizantes, que fazem do filme uma das melhores opções para o feriadão de Natal.

Lindsay Lohan mais natalina do que nunca

Lindsey Lohan volta aos filmes de Natal com "Nosso Segredinho". Chuck Zlotnick / Divulgação netflix

Depois de retornar à atuação em 2022, justamente para um filme de Natal, Lindsay Lohan estrela mais um longa do gênero neste ano. Trata-se de Nosso Segredinho, que entrou no catálogo da Netflix no final de novembro, com produção assinada pela própria Lohan.

No filme, a atriz contracena com Ian Harding, conhecido por seu trabalho na série Pretty Little Liars. Eles vivem ex-namorados que encararam um término traumático e, depois de 10 anos sem se falar, descobrem que seus atuais companheiros são irmãos e que precisarão passar o Natal sob o mesmo teto.

Para não estragar a festividade — tampouco seus relacionamentos —, os dois tentam fingir que não se conhecem, mas o plano acaba sendo mais difícil que o esperado. A trama envolve as confusões típicas dos filmes de Natal e é outra boa pedida para a data, sobretudo para os fãs de comédias românticas.

No cinema

A volta de Chicó e João Grilo

Continuação da saga de Chicó e João Grilo chega às telonas no dia 25. Laura Campanella / Divulgação

Passada a "ressaca" da ceia natalina, que tal aproveitar o feriado para ir ao cinema? Neste ano, o dia de Natal reserva uma das estreias mais aguardadas do audiovisual brasileiro: O Auto da Compadecida 2.

A continuação da saga de Chicó (Selton Mello) e João Grilo (Matheus Nachtergaele) chega às telonas no dia 25 e terá sessões em todos os cinemas comerciais da Capital. A trama do novo filme se passa vinte anos depois da primeira história.

Chicó segue vivendo na mítica Taperoá, no sertão nordestino, mas está longe do seu fiel escudeiro João Grilo. Ele acredita que o amigo morreu outra vez, pois está há duas décadas sem lhe dar notícias, e espalha a história da longínqua ressurreição dele pela cidade.

Até que o personagem de Matheus Nachtergaele reaparece de uma hora para a outra, vivinho da silva e cheio de planos mirabolantes. Juntos outra vez, os dois voltarão a se meter em enrascadas e a virar a cidade de cabeça para baixo.

O filme brasileiro do ano

Há expectativa de que Fernanda Torres seja indicada ao Oscar de melhor atriz por "Ainda Estou Aqui". Sony Pictures Entertainment / Divulgação

Ainda dá tempo de ver Ainda Estou Aqui na telona do cinema. O filme estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello permanece em cartaz nas principais salas de exibição da Capital, e vale muito a pena dedicar 2h17min do feriadão natalino para assisti-lo.

A obra é baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que narra a luta de sua mãe, Eunice Paiva (Fernanda Torres), para ter respostas sobre o paradeiro do pai dele, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), que desapareceu durante a Ditadura Militar.

O filme vem lotando as salas de cinema desde a sua estreia, no início de novembro, e representa a maior campanha do Brasil no cenário internacional, sendo a grande aposta do país para o Oscar.

O longa foi incluído na pré-lista da premiação para a disputa de filmes internacionais, aumentando as expectativas pela nomeação oficial. Há expectativa de que Fernanda Torres, cuja atuação vem sendo elogiada nos principais festivais internacionais, também seja indicada à categoria de melhor atriz.