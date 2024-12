"Mufasa: O Rei Leão" chega aos cinemas nesta quinta-feira

A trama acompanha Mufasa, pai de Simba , do clássico O Rei Leão (1994) . Com narração dos personagens Rafiki, Timão e Pumba, por meio de flashbacks, o espectador é apresentado ao leão como um filhote órfão, perdido e sozinho, até que ele conhece Taka, que é herdeiro de uma linhagem real.

Dirigido por Barry Jenkins (de Moonlight), o filme, em sua versão original, conta com vozes de atores como Aaron Pierre, Beyoncé, Blue Ivy , Mads Mikkelsen, Donald Glover e Seth Rogen .

No Brasil, a dublagem inclui o retorno de Ícaro Silva e Iza nos papéis do primeiro longa.

Aprovação

Exibido em sessões de pré-estreia nos últimos dias, Mufasa: O Rei Leão tem até o momento uma aprovação da crítica de 60%, com base em 62 avaliações do site Rotten Tomatoes. A porcentagem inicial já é superior ao desempenho do filme de 2019, que somou um total de 51% de aprovação na plataforma.