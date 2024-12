Em meio a polêmicas, Jay-Z e Beyoncé marcaram presença na pré-estreia do filme Mufasa, na segunda-feira (9), ao lado da filha mais velha, Blue Ivy.

O evento, realizado nos Estados Unidos, também contou com a participação de Tina Knowles, mãe de Beyoncé.

No longa, Bey e a filha dão voz às personagens Nala e Kiara , mãe e filha na trama que antecede os acontecimentos de O Rei Leão. A cantora brasileira Iza, voz de Nala na versão brasileira, também esteve presente no evento.

A aparição pública ocorre em um momento conturbado para o casal. No domingo (8), o rapper virou réu em um processo que o acusa de estupro de menor. A denúncia, que também envolve o cantor Sean "Diddy" Combs , trouxe à tona acusações de abuso sexual ocorridas há mais de 20 anos .

Entenda a acusação

Conforme informações divulgadas pelo site NBC News, Jay-Z é citado em um processo federal originalmente protocolado em outubro deste ano, em Nova York. A queixa foi reaberta no domingo para incluir o rapper como réu .

De acordo com os documentos do caso, a jovem teria sido levada ao local por um motorista que trabalhava para Diddy e que a descreveu como alguém que "se encaixava no que ele estava procurando".