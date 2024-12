Tábua dos 10 Mandamentos inspirou uma das melhores piadas do cinema

Moisés (encarnado por Mel Brooks, também diretor do filme) em "A História do Mundo: Parte 1" (1981).

A notícia do leilão da tábua de mármore com a gravação dos 10 Mandamentos faz lembrar de uma das tantas comédias dirigidas por Mel Brooks, 98 anos: A História do Mundo: Parte 1 (History of the World: Part 1, 1981).