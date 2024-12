Já está mais do que na hora de revelar minha lista dos melhores filmes do ano. A seleção inclui títulos que são de 2023 (ou até de 2022) mas que só chegaram nesta temporada a Porto Alegre (incluindo a participação em festivais) ou às plataformas brasileiras de streaming. Por isso, ficaram de fora obras como Emilia Pérez e A Semente do Fruto Sagrado, que vão estrear apenas em 2025. Anatomia de uma Queda e As Bestas foram lançados comercialmente em 2024, mas já tinham aparecido na seleção dos 15 melhores do ano passado, por causa do Festival Varilux e/ou do Fantaspoa.